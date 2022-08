“Estamos conscientes de la dificultad de ir de visita, ellos (Bravos) no han ganado en casa, pero estamos en condiciones similares, estamos tranquilos por los siete puntos que hemos sacado y por qué no ir por los tres puntos, si lo hicimos la temporada pasada por qué no hacerlo ahora”, expresó Alanís.

El conjunto fronterizo cuenta con un gran plantel, sin embargo, Mazatlán llega con dos triunfos y un empate en los últimos partidos.