MÉXICO._ El futbolista mexicano Miguel Layún dijo este domingo que no tuvo una intención política el saludo que envió al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, uno de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena en 2024, pues afirmó que además es un tema que ni siquiera le interesa.

A través de su cuenta de Twitter, el seleccionado mexicano argumentó que suele grabar videos -con el mismo formato- para enviar saludos a quienes se lo piden, sin embargo, este sería interpretado desde un ángulo político.

“No creía necesario PROBAR lo que es lógico, pero ante los ataques recibidos quiero dejarles diferentes mensajes que mando a mis amigos/conocidos cuando me lo solicitan, todos con una misma estructura”.

“Yo soy una persona a la cual NO le gusta la política, no veo noticias y es por el simple hecho de haber crecido en una casa donde papá veía las noticias todas las mañanas y podía notar el estrés que le generaba, y esto lo sabe la gente que me conoce”, agregó el futbolista.