Para Carlos Pinto Rosas , entrenador de Dorados de Sinaloa, el penalti no debió marcarse, pero reconoció que, al no contar con el video arbitraje en la Liga de Expansión MX, este tipo de situaciones pueden ocurrir.

“Del arbitraje, como mencionamos la semana pasada, entendemos que es parte del juego y, en la división (liga), al no haber VAR, tiene que tomar decisiones; en lo personal, me parece que no es penal, pero nos han tocado este torneo decisiones a nuestro favor y en contra también”, explicó.

Dorados de Sinaloa generó oportunidades para obtener un mejor resultado ante Tampico, pero, para Carlos Pinto, al Gran Pez le faltó mayor constancia.

“En lo que fue el partido, fue un partido cerrado, en el que creo que el equipo por lapsos mostró el futbol que queremos hacer: de posesión, de llegar por las bandas, de tener jugadas con centros. Creo que nos faltó llevarlo a cabo durante más tiempo. Bueno, hay que analizar, darle la vuelta a este partido y pensar en los que vienen”, finalizó.