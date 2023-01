París esperaba un encuentro emocionante y feroz en Lens donde Les Sang et Or no había perdido toda la campaña. El choque fue anunciado como un escaparate del futbol francés entre los dos mejores de la Ligue 1.

El partido cobró vida desde el primer momento. Alta intensidad, ritmo rápido, técnicamente excelente, duelos sin concesiones... todos los ingredientes estaban presentes para este choque de cabeza de tabla.

En su primera incursión en ataque, Frankowski abrió el marcador desde corta distancia (1-0, 5’) . Les Rouge et Bleu respondió de inmediato. Hugo Ekitike se coló en el primer palo, controlando y rematando al fondo de la red (1-1, 9’) .