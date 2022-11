“No recorre la portería en disparos de más de 30 metros [...] No tiene recorrido, se tira de donde está, no recorre dos pasos para acá ni para allá, no achica mucho para los disparos, no sale bien por arriba, tiene temor”.

Surgido de las fuerzas básicas del América, Guillermo Ochoa debutó en primera división el 15 de febrero del 2004 entrando de cambio por el entonces guardameta titular, Adolfo Ríos.

El arquero rápidamente se volvió titular indiscutible del cuadro de Coapa. Tras un título de liga en 2005 y 239 partidos con el cuadro azulcrema, Memo decidió probar suerte en Europa y en julio de 2011 firmó por tres años con el AC Ajaccio de la Ligue 1 de Francia.

Después de tres años en Francia, en donde vivió momentos de contraste pues tuvo destacadas actuaciones ante el PSG, Marsella y Lyon, pero fue el portero más goleado de la liga y vivió un descenso en su tercera temporada con el Ajaccio.

En agosto de 2014 Ochoa cambió de aires y fichó por el Málaga luego de tener una gran Copa del Mundo en Brasil. Pero las cosas no salieron como el portero pensaba, pues el mexicano, que llegaba como figura al equipo español, fue relegado a la banca y disputó apenas 11 partidos con el club.