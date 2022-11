Desde ya, el encuentro tendrá un clima de instancia decisiva, a la que Guillermo Ochoa no le teme en absoluto. Por el contrario, el arquero y capitán del seleccionado de Gerardo Martino se mostró motivado por enfrentar a los sudamericanos y conseguir los tres puntos.

DOHA._ México tendrá un duelo clave frente a Argentina , este sábado, en el Estadio Lusail. Ambos elencos necesitan un triunfo para no complicar su estadía en la Copa Mundial de Qatar 2022 , luego del empate del Tricolor con Polonia y la sorpresiva caída de la Albiceleste ante Arabia Saudita .

En diálogo con la prensa, Memo tomó distancia de los que prefieren evitar rivales difíciles.

“A mí no me gusta el ‘oye, no quiero jugar contra tal porque es muy difícil’ o el ‘quiero evitar a esta Selección porque es muy complicada’. Yo creo que, al contrario, elijo jugar contra ellos en un Mundial. Quiero hacer un buen partido contra Argentina. Queremos ganarles”, manifestó.

Además, el arquero de América indicó que, aunque no será un duelo accesible, le genera motivación toparse con Lionel Messi.