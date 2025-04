MAZATLÁN._ Después de no conseguir la victoria ante un Chivas en desventaja numérica, la plantilla de Mazatlán FC solo piensa en sacar los tres puntos antes Xolos este miércoles en lo que describen como una final a ganar sí o sí; así lo indicaron Bryan Colula y Luis Amarilla en conferencias con medios de comunicación.

“Para nosotros la mentalidad es que nos quedan dos finales y tenemos que salir a ganarlas. En el tema de la multa, buscaremos hacer los más puntos posibles para solventar un poco esa situación; entonces, saldremos a buscar estos seis puntos que nos quedan, enfrentar al equipo que sea, salir a proponer, hacer daño al rival y subir el ánimo; así lo vamos a plantear”.

Colula acepta que no han podido responder de la mejor manera a la afición mazatleca en los últimos torneos, por lo que no queda más seguir intentando al máximo para poder entregarles la anhelada liguilla que se merece el puerto sinaloense.

“Cada partido salimos a dar todo; lamentablemente el duelo hemos pasado no se nos dio la victoria. No salimos satisfechos del partido, pero al menos sacamos un punto, y aunque estamos dependiendo de otros rivales, nosotros estamos enfocados en dar al máximo hasta donde topa junto a la afición, que nos ha demostrado que están con nosotros en cada partido. Yo siempre he dicho, yo sigo en deuda con esta afición porque se merecen estar ya en una liguilla”.