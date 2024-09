Pasan los partidos y los puntos necesarios no llegan para Mazatlán FC y aparte atraviesa una sequía de gol.

Mazatlán cayó 1-0 de visita en Tijuana, en la fecha 10 del torneo Apertura 2024.

“El partido en sí fue de dos situaciones diferentes, primer tiempo donde recibimos un gol por un error grave y de ahí siempre es remar contra corriente, eso es complicado, pudiéramos haber empatado, pero el hubiera no existe, no nos marcaron un penal después, pero pese al esfuerzo del grupo no nos alcanzó”, dijo el director técnico Víctor Manuel Vucetich.