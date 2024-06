“Es importante iniciar un club desde cero, para mí es una gran oportunidad. Estoy emocionado de trabajar con un club desde el inicio, voy a apoyar y poner mi granito de arena, para que el club crezca y sea uno importante en la MLS , en el mundo. Right to Dream es un proyecto importante, que pocos clubes tienen a nivel Mundial, quiero tratar de ayudar a los jóvenes tanto en México como en Latinoamérica , quiero dejar una huella y con el apoyo de todos se puede lograr”.

“No es preocupación (llegar a la MLS), porque voy a seguir jugando, demostrando la capacidad que tengo, voy a seguir jugando para ganarme un lugar en la Selección y si así es, iré con mucho gusto. Voy a demostrar en la cancha, ya decidirá el entrenador que esté, pero ojalá pueda seguir estando (en el Tricolor)”, mencionó el mexicano.

El ex campeón con PSV y Nápoles comenzará su nueva aventura con el San Diego FC en 2025, fecha en que el club hará su debut en la liga estadounidense como la franquicia número 30; no obstante, se mantendrá al tanto de la conformación del plantel para llegar siendo competitivos desde su partido número uno.

“Para comenzar, creo que estos seis meses estaré en PSV, voy a estar ahí, y en enero me incorporaré con San Diego. No fue difícil (dejar Europa), este proyecto, recibimiento, para mí fue importante para tomar la decisión, estoy feliz, con sentimientos encontrados, todo se combinó, crear este club y un proyecto, pocos jugadores tienen la oportunidad, en la posición que estoy es un privilegio, no fue difícil tomar la decisión”.