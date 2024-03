El PSV del mediocampista mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano experimentó su primera derrota en el torneo de liga durante la Jornada 27 de la Eredividie, tras obtener un marcador desfavorable (1-3) en su visita al Goffertstadion, cancha de NEC.

El mexicano jugó 45 minutos tras salir de cambio en el entretiempo por el estadunidense Malik Tillman. El ex jugador de Nápoles y Pachuca participó en el gol de su equipo tras moverse en el área, recibir y disparar, lo cual generó el rebote que mandó a guardar Bakayoko para abrir el marcador.

Sin embargo, las cosas no saldrían como lo esperaban los hombres del entrenador Peter Bosz, generando un exceso de confianza en el líder de la competencia, y sin capacidad para poder reacciones de forma contundente en el partido.

Todo ocurrió en menos de 20 minutos de juego (contando que se atravesó el descanso). En el 43’, marcó Schone; en el 49’, Sano; y en el 63’, lo hizo Sow, para poner en gran ventaja al local, de la que ya no se podrían recuperar los ‘Granjeros’ en lo que quedó de partido.

No por ello es que no tuvieran oportunidades, pero no las supieron aprovechar. En el 81, Luuk de Jong tuvo la oportunidad de recortar diferencia via penal por una falta sobre el estadunidense Dest, pero fue bien adivinado su disparo por su compañero de Selección, Jasper Cillessen, que celebró por todo lo alto el taponazo del poco potente disparo cruzado del exjugador del Sevilla. Asimismo, el ‘9’ del PSV tuvo un disparo de cabeza que puso a temblar el poste.

Ya sobre el final del partido, Sylla Sow estuvo mucho más cerca de poner el cuarto para su equipo en un par de descolgadas, que el mismo PSV de poder recortar la ventaja, pero tampoco tuvo contundencia el delantero neerlandés y se ahogaron sus posibilidades de regalar un grito de gol extra a la tribuna.