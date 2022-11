QATAR._ La Selección Mexicana cayó este sábado 2-0 ante Argentina, y si bien tiene difícil avanzar a los octavos de final de la Copa Mundial Qatar 2022, todavía no está eliminada.

¿Qué necesita México para calificar a octavos de final?

La Selección Mexicana se enfrenta el miércoles a Arabia Saudita en la última jornada del Grupo C, y ya no depende de sí misma, pues debe lograr el triunfo, no hay más.