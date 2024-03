Ante la falta de victoria en carácter de visitante por parte de los morados, el centrocampista comentó que eso representa una motivación extra para el combinado y espera que conforme al trabajo se pueda volver con los tres puntos de Monterrey.

Tras la lesión de Jefferson Intriago por el resto de la temporada luego de una dura lesión y posterior cirugía, el coahuilense afirmó estar en una buena forma física para afrontar a La Pandilla y para estar a la disposición del cuerpo técnico durante el resto de la temporada.

“Muy bien, hemos trabajado intenso, hemos trabajado de cara al partido, pero me siento muy bien al 100 por ciento. Una baja sensible (Jefferson Intriago) es nuestro capitán y tenemos, no sabemos quién va de titular ahora, pero vamos a dar lo mejor para quienes vayan”, resaltó.

Flores lamentó el hecho de que tanto en el Apertura 2023 como en el Clausura 2024 los Cañoneros presenten tantas lesiones, a pesar de ello aseguró que es un grupo grande con un objetivo y acatar lo que pide Ismael Rescalvo al grupo.