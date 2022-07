Cuando se le preguntó qué deberían esperar de él los fans del City, dijo: “Soy un jugador que sonríe mucho, que trabajo mucho y disfruto mucho del juego.

“Como he hecho siempre durante toda mi carrera, intentaré disfrutar cada momento y no pensar demasiado. Pensar demasiado no es bueno. Intento relajarme cuando puedo y trabajar duro. Ojalá pueda traer algo más de calidad. Quiero divertirme. Cuando me divierto, marco goles y disfruto jugando. Espero sonreír mucho”.

Sobre su rápido progreso como jugador, se le preguntó a Haaland si sentía que estaba contento con el transcurso de su carrera hasta el momento.