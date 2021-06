CULIACÁN._ No hay tiempo que no llegue, ni regla que no se cumpla, por eso la justicia deportiva se aplicó en tiempo y forma, luego que la oncena del equipo Rafael Buelna Eliel recibiera este viernes el trofeo de campeón, al presentar el fallo de la protesta presentada ante la Asociación de Futbolistas Organizados del Estado de Sinaloa por la Liga de Primera Fuerza en contra del Deportivo La Vaquita.

El timonel del equipo Rafael Buelna Eliel, Luis Arturo “Ravely” Buelna Arce, reconoció que su escuadra plagada de excelentes jugadores y que además lo dieron todo en la cancha cayeron 2-0 en el Estadio Universitario ante el Deportivo La Vaquita, donde ambas escuadras dieron un buen espectáculo de futbol, pues la presencia de un lleno total de aficionados habló por sí solo del encuentro.

“Yo asumo lo que me toca como entregador porque tuve jugadores que sólo vinieron a los juegos y no trabajé entrenamiento ni parte táctica con todo el plantel y de ahí pueden haberse dado las fallas para no ganar el partido en la cancha. Yo me adapté a lo que a mí me trajeron y me alcanzó para eso”, recalcó.

“Pero aquí se aplicó el reglamento por una exigencia legal de la parte administrativa o del patrocinador, o sea de la parte administrativa, y es que fueron 17 partidos invictos. El futbol no sólo se gana en la cancha, aunque no es mi línea, y aquí se procedió legalmente y en favor de los jugadores”, dejó en claro el Ravely.