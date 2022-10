El Gran Pez terminó el torneo en la quinta posición del Apertura 2022 con un total de 27 puntos, los cuales no fueron suficientes para entrar directo a los cuartos de final.

“A mí se me hace demasiado que entren 12 equipos de 18, me parece que como estaba antes era bastante bueno”, señaló.

Sobre el tema arbitral, Rafael García fue más contundente, ya que manifestó que a la liga, además del ascenso y descenso, le hace falta contar con el VAR para no tener juegos polémicos como el del viernes en la capital sinaloense.

“Durante todo el torneo hemos manejado una línea, los árbitros se han equivocado para bien o para mal, lo que siempre he dicho es que en estas instancias, entiendo que el uso del VAR es una cuestión económica importante, pero se le debe de dar mucha seriedad a esta categoría, porque de por sí no hay ascenso, no hay descenso, entonces, a la afición es a la que más le molesta, a la que más le duele”, remarcó.

Por último, apuntó contra esos directivos que tanto hablan del crecimiento de esta liga, señalando que le falta mucha seriedad.

“Si esta Liga de Expansión, que tanto han hablado los directivos de que han hecho muy buen trabajo, han elevado el nivel de la liga, si quieren que tenga una importancia muy buena, tiene que ser más seria”, finalizó.