Rafael García mencionó que no entiende que en la Liga Femenil MX exista un VAR , pero que no sea así en la Liga de Expansión MX .

“Siempre he insistido con el tema del VAR porque pareciera que, no sé, no quieren dar ese salto importante para que siga creciendo esta categoría, y no lo digo por ese penal”, comentó.

“Yo no entiendo cómo en una liga femenil, qué padre que tengan la posibilidad de que tengan un VAR, no entiendo por qué no se han decidido a poner un VAR para que sea mucho más justo”, señaló.

El “Chiquis García también comentó que la falta de un ascenso le ha afectado a muchos equipos, entre ellos Dorados.

Dorados de Sinaloa, un equipo que siempre estaba armado para luchar por un lugar en Primera División, ahora busca sacar jugadores para Grupo Caliente.

“Se buscan las dos situaciones. Por un lado, este es un equipo que en esta división siempre ha tratado de obtener resultados importantes, el torneo pasado conseguimos un quinto lugar y que al final no pudimos redondearlo en la etapa de Liguilla, pero sí una parte importante es comenzar a potencializar a los jugadores mientras no exista la posibilidad de un ascenso; este equipo es una combinación de la Sub 20 de Xolos con nuestra Tercera División”, señaló.

El próximo partido de Dorados será este 14 de febrero cuando reciba a Coyotes de Tlaxcala.