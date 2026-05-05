Rayados ya habló con Matías Almeyda, pero no descartan el regreso de Mohamed

Luego de quedarse sin entrenador y que los últimos han fracasado con Rayados, la afición sueña con el regreso de Antonio Mohamed, timonel que les dio un título, el más reciente que tiene el equipo, pero que ahora está triunfando con el Toluca.

Otro de los entrenadores que siempre ha llamado la atención de los seguidores de la Pandilla es Matías Almeyda, un nombre que ha sonado tiempo atrás, y ahora vuelve a estar en la mesa del club regio.

Almeyda es un candidato serio y viable para que llegue a dirigir a Rayados, ya hubo entrevista con él y podría ser el elegido; sin embargo, no se descarta al “Turco”, porque si no le va bien en Concachampions y en la Liguilla, todo podría suceder.

“En dos semanitas el entrenador, Matías Almeyda es uno de los entrenadores que entrevistaron, que platicaron con él, que no tiene trabajo, no tiene contrato, conoce México, Almeyda es uno de los candidato de varios que han entrevistado, pero de tantos nombres, Almeyda sí es una opción real, fiable, viable para la Pandilla”.

“Siguen entrevistando entrenadores, lo que sí sé es que en 15 días darán a conocer el nombre del entrenador. En el tema de Mohamed, es complicada la situación porque tiene chamba, es muy complicada su llegada, pero no puedo decir que no pueda llegar, pero si gana la Conca menos. Es complicado, pero todo se puede dar, si no avanza en las dos competiciones, sí se puede dar”, mencionó Willie González en RG La Deportiva.

González informó que ya se tiene al nuevo presidente para Rayados, que es europeo, pero será anunciado hasta el jueves o viernes de esta semana.

“Tres europeos y un mexicano, los cuatro están en Europa, terminaron por irse por un europeo el presidente de Rayados; ya han llegado a un acuerdo con un presidente, pero por los tiempos, porque esta persona aún tiene trabajo allá en Europa, en su país, es director deportivo en un equipo de Europa, pero el jueves será el día”.”Se acerca el momento de presentar a su presidente deportivo, entre jueves y viernes se estará presentando al candidato más adelantado al tema, hay cuatro candidatos y todos tienen trabajo, pero este jueves uno de ellos termina su labor, por eso el jueves o más tardar el viernes tendríamos presidente”.