A partir de ahí, llegaron los mejores minutos de los de Ancelotti, que pudieron adelantarse en dos jugadas consecutivas. Rodrygo dio un pase a la espalda de la defensa y Vini Jr., algo escorado en el 28’, no acertó en el mano a mano con El Shenawy. Justo después, Rodrygo robó el balón a El Solia y se marchó de Metwaly con un bonito recorte, pero se encontró con el poste en la definición.

La primera parte fue entretenida y con ocasiones para ambos equipos, aunque las más claras fueron para el Real Madrid. El conjunto egipcio fue el primero en crear peligro con un disparo elevado de Sherif al culminar un contragolpe en el 19’. Ocho minutos después, un testarazo de Abdelmonem no encontró portería.

Si la primera parte terminó bien, la segunda comenzó aún mejor para los merengues. Pase de Modrić a Rodrygo, que controló de espaldas, se giró y se plantó ante el portero, que estuvo más acertado en el mano a mano. El rechazo llegó a Valverde, que amagó para mandar al césped a Abdelmonem y al cancerbero y definió a placer.

El Madrid tenía dominado el encuentro y en el 56’ Vini Jr. fue derribado dentro del área por Mitwaly. La jugada fue revisada en el VAR y finalmente no se indicó penalti. De ahí se pasó al 1-2. De un penalti no pitado a otro que sí se indicó. El Shahat cayó dentro del área al recortar a Camavinga y Maaloul redujo distancias desde los once metros.

La jugada hizo creer al equipo egipcio, que pudo empatar en el 69’. El disparo de Afsha al finalizar un contragolpe se fue elevado.

El Al Ahly subió líneas en busca del empate. Pudo lograrlo en el 78’ en un testarazo de Mohamed a la salida de un córner. La estirada de Lunin evitó el tanto.

En el minuto 83, Vini Jr. fue derribado dentro del área por El Solia y el árbitro, después de ver la jugada en el monitor, pitó penalti. Modrić lo lanzó, pero El Shenawy acertó el lado por el que lo tiró y despejó el balón.

Ya en el añadido, llegó el gol del partido. Lo firmó Rodrygo tras una jugada de fantasía con Ceballos, que dio la asistencia de tacón. No fue el último. Arribas, a los pocos segundos de entrar al campo, hizo el 1-4 con un disparo cruzado con la izquierda.