SEVILLA._ Real Madrid logró una remontada épica en su visita al Ramón Sánchez-Pizjuán para vencer a Sevilla por 3-2 por la 32° fecha de LaLiga y encaminarse al título.

La historia no iba a ser sencilla para el equipo de Carlo Ancelotti y de hecho no lo fue en lo absoluto. La pasó mal en la primera parte, padeció sus propios errores en defensa, pero la gran levantada en el complemento le permitió quedarse con una victoria histórica con goles del brasileño Rodrygo Goes, Nacho Fernández y Karim Benzema.