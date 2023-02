El campeón del mundo se adelantó muy pronto. A los nueve minutos, Asensio recibió entre líneas, se coló entre Magallán y Raúl Guti y llevó el balón a la red con una definición perfecta ajustada al palo. Cinco minutos antes ya había podido marcar Militão con un potentísimo disparo lejano que no encontró portería por poco.

El Real Madrid seguía creando ocasiones. Centró Rodrygo con la zurda al cuarto de hora y el remate de cabeza en plancha de Benzema salió desviado. Siete minutos después lo intentó Valverde con un zurdazo desde la frontal que obligó a lucirse a Édgar Badía.

Estas oportunidades fueron el preámbulo del segundo gol madridista, que llegó a la media hora. Carvajal, desde la banda derecha, puso el balón en el área pequeña y el testarazo de Benzema se estrelló en el brazo de Roco. Penalti claro que el capitán transformó en el 2-0 y con el que superó a Raúl para convertirse en el segundo máximo anotador del club en LaLiga.

No se llegó así al descanso. Volvió a marcar el Real Madrid de penalti. Rodrygo fue derribado dentro del área por Roco en el añadido y Benzema no falló desde los once metros para sumar su gol 230 en el campeonato.

El Real Madrid estaba disfrutando y haciendo disfrutar a un Bernabéu entregado y pudo volver a marcar en el 51’ con un mano a mano de Rodrygo, algo escorado, en el que estuvo más acertado Édgar Badía.

El portero se mostró igual de certero en el disparo de Benzema, tras una jugada personal en el 54’, y en la volea de Asensio, a bote pronto, diez minutos después. Pero no pudo hacerlo en el 80’ tras el preciso disparo con la derecha de Modrić a la escuadra desde la frontal. El croata cerró así el triunfo contra el Elche.

(Con información de Real Madrid)