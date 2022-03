$!Rememoran inicios del futbol en Sinaloa en Coloquio celebrado en La Cruz

“Nací en Los Mochis, pero en Culiacán empecé a jugar de manera organizada, hasta que por de decisión de mis padres partí a la Ciudad de México para continuar con mis estudios y por allá se me brindó la oportunidad de ser tomado en cuenta por el club Atlante”, recordó Pérez Flores.

A lo largo de su participación, el protagonista principal fue cuestionado por los panelistas y el público presente sobre su andar en el terreno profesional y diferencias con hoy en día.

“En esa época no había las oportunidades de hoy en día, me vieron en ese entonces jugar el director técnico del Atlante y su auxiliar y me invitaron a hacer unas pruebas y así fue como me quedé de manera profesional”.