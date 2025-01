Detalles del acuerdo:

* Préstamo con opción de compra: Samir será cedido al Mazatlán por un año.

* Compartición de salario: Tigres continuará cubriendo parte del sueldo del jugador, ya que Mazatlán no puede asumir su salario completo.

* Liberación de plaza de extranjero: Esto permitirá a Tigres incorporar a un mediocampista brasileño antes del cierre del mercado invernal el 2 de febrero.

Samir no tuvo actividad en el Apertura 2024 y jugó 11 partidos en el Clausura 2024. Aunque fue parte del equipo campeón del Clausura 2023, su rol se fue diluyendo, al punto de ser enviado a entrenar con la filial Sub 23 debido a la falta de opciones claras para transferirlo. Además, rechazó ofertas de equipos brasileños que no igualaban su salario actual.

Beneficios para ambas partes

Para Samir: Mazatlán le garantiza minutos como titular y le permite mantener su ingreso económico actual.

Para Tigres: Libera una plaza de extranjero, lo que les da margen para reforzarse con un nuevo jugador, esencial para el cierre del mercado.

En las próximas horas se espera la confirmación oficial del movimiento, junto con el anuncio del mediocampista que ocupará la plaza de extranjero liberada por Samir.