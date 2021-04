Rogelio Funes Mori hace historia y Rayados vuelve al triunfo

MONTERREY._ Rayados de Monterrey volvió al triunfo en la Liga MX luego de vencer a un rijoso Atlético de San Luis, que intentó dar batalla pero no tenía los elementos necesario para contrarrestar a la ofensiva de rayados, que finalmente se impuso 2-0 en el Gigante de Acero y por ahora es tercer lugar general.

Rayados demostró su hambre por ganar con varias jugadas a lo largo del juego, como un disparo de Dorlan Pabón a los 36 minutos un desborde de Jesús Gallardo que terminó con un disparo de Maxi Meza que llegó a las manos del arquero Werner.

Fue el propio Meza quien logró acabar con la guardia del Atleti para conseguir un gol sumamente valioso. El argentino aprovechó un pase de Alfonso González dentro del área donde consiguió quedar frente al portero y fusiló para el 1-0.

El que se llevó las palmas fue Rogelio Funes Mori que logró capitalizar un contragolpe y solo frente al arquero logró el drible y definió el 2-0. Con este tanto igualó a Humberto “Chupete” Suazo como el máximo goleador histórico de Rayados. El Mellizo celebró en la cara del arquero y la gente de San Luis fue a echarle bronca. Finalmente, el delantero solo se hizo acreedor a una tarjeta amarilla por parte del árbitro Luis Enrique Santander.

Por San Luis hubo muchas batallas individuales y gran desgaste físico pero no hubo esa jugada que pudiera cambiar la pizarra a su favor. Por ejemplo, el disparo de Juan Castro con potencia pero desviado. Incluso Damián Battallini fue sumamente peligroso por la banda izquierda pero solo no podía contra toda la zaga rival. Federico Gino tuvo un cabezazo solo dentro del área pero no le dio fuerza y dejó escapar la oportunidad.

Rayados llegó a 22 puntos y escala al tercer lugar de la clasificación general donde busca cerrar entre los mejores cuatro del torneo para evitar el Repechaje y jugar la Liguilla directamente.