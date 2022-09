El capitán del equipo de la Eredivisie manifestó que Santiago Giménez no respetó los códigos en el vestidor, mismos que todos conocen.

“Nuestro delantero (Santiago Giménez) escogió tomar su propia decisión. Estoy desilusionado porque me desobedeció cuando soy el capitán. Me molestó. Sabemos que él puede anotar el penal, ese no es el problema”, sostuvo el líder del vestuario.

“Chaquito” tuvo que salir a disculparse de lo sucedido en el juego ante la Lazio donde marcó doblete, el primer tanto, por la vía penal.

“Debería haber respetado al capitán. En México aprendí que como delantero hay que tirar los penales; agarrar la pelota y no soltarla. Ésta es una cultura diferente, todavía tengo mucho que aprender”, señaló Santiago Giménez para Fox Sports.

Por su parte, la prensa neerlandesa criticó al capitán por no tratar de una forma discreta al interior del vestuario esta situación, así como a Giménez por no respetar el reglamento y al estratega del Feyenoord, Arne Slot, por no hacer algo.