CULIACÁN._ Parece que la posibilidad de la llegada del Club Querétaro, de la Liga MX, a Culiacán para jugar como local en el Clausura 2022 ante el castigo que les fue impuesto al Estadio La Corregidora por los actos de violencia suscitados el pasado 5 de marzo en el juego ante Atlas, se esfuma poco a poco.

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dijo que aunque el tema sigue sobre la mesa, es poco factible que suceda, ya que él planteó que de concretarse la llegada del club, debería ser permanente y no por un año o de manera temporal.

“Me reuní con el director general de clubes de Grupo Caliente, Gerónimo Vera, platicamos del tema del Querétaro y aunque ahí está esa posibilidad, no es muy probable (que vengan a jugar a Culiacán)”, dijo durante “La Semanera”.

“Querétaro mismo sigue insistiendo en que se queden allá bajo algunas circunstancias. Yo les planteé que de venirse aquí tenía que ser de manera definitiva, no podía ser por un año o temporal”, agregó.

Incluso, Rocha Moya comentó que platicó en días pasados con Mauricio Kuri González, Gobernador de Querétaro, quien le pidió que no se trajeran al equipo a Sinaloa.

“Es poco probable el tema de que venga un equipo de Primera División a Culiacán con la expectativa generada a través del equipo del Querétaro por sus circunstancia, esa expectativa es poco probable.

“Acabo de estar con el Gobernador de Querétaro y me dijo que no nos traigamos a Gallos Blancos a Sinaloa y yo le contesté que no lo dejen ir, nosotros no nos estamos tratando de ‘piratear’ nada, estamos en la idea de que los propios dueños dijeron que Culiacán sería un buen destino para el club, pero está en eso, solamente”.