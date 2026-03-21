$!Sergio Bueno tiene sentimientos encontrados tras empate con Cruz Azul

MAZATLÁN._ Mazatlán FC se quedó a escasos minutos de dar el campanazo de la jornada frente a Cruz Azul. Los Cañoneros igualaron 1-1 ante Cruz Azul en la fecha 12 de la Liga MX. Los capitalinos alargaron a 11 sus partidos sin perder.

“La sensación es contradictoria, por un lado está la amargura, por otro lado la valoración de que jugaste un buen partido. Competiste con un equipo complicado, con una gran plantilla”, reconoció Sergio Bueno Rodríguez, director técnico de Mazatlán “Es una sensación de agrado obviamente, de saber que los jugadores responden. Al final del día, el técnico está supeditado a ello, a que los jugadores respondan, reaccionen”. Bueno Rodríguez recalcó que su equipo ha dejado atrás las dudas que se tenían y ha demostrado que es un rival que compite.