En las redes sociales no tardaron en tildar al pugilista tapatío de “villamelón”, ya que años atrás se había manifestado seguidor del Rebaño .

Pero uno de los más enfáticos fue el polémico actor Sergio Goyri, quien recriminó en un video el cambio de camiseta del pugilista e incluso le recordó que a mediados del año pasado se señaló la posibilidad de que Canelo se convirtiera en nuevo dueño del club rojiblanco.

“Ahora resulta que el señor Canelo, que acaba de perder una pelea, y que yo le iba a él -porque lo estuve apoyando siempre- quería comprar a las Chivas. ¿Querías comprar a las Chivas y te pones la playera del Atlas? No Man... chester City, cabrón. No mames, hay que tener un poco de identidad.

“No estés con el que ahorita gana, porque el Atlas tiene dos campeonatos y Chivas tiene 12; a lo mejor estás muy chavo y a lo mejor tienes un chingo de dinero, pero lo que no puedes comprar es la identidad de nosotros, cabrón, que somos Chivas de a deveras y no cambiamos de playera. Lo que tú hiciste de ponerte la puta playera del Atlas no te lo voy a perdonar jamás”, insistió.