El encuentro estaba muy abierto, y antes de cumplirse la media hora de juego Di María tuvo una inmejorable ocasión de gol, pero no estuvo acertado con su vaselina. Poco después, Kean recibió dentro del área y su disparo cruzado se fue al palo después de que Bono lo rozara ligeramente. No se amilanó el Sevilla, y Rakitić probó suerte en el 34’ tras una buena acción de Óliver Torres en la frontal. El disparo del croata no encontró portería.

El Sevilla subió una marcha tras el paso por vestuarios, y comenzó a asediar la portería de Szczęsny. Primero lo intentó Badé con un tímido cabezazo, y acto seguido el meta polaco apareció para detener el disparo cruzado de Bryan Gil. En la otra portería, Rabiot desperdició una clarísima ocasión en el 55’. Diez minutos después, Vlahović, recién incorporado al terreno de juego, puso el 0-1 en el marcador tras aprovechar un error de Badé para superar a Bono con un sutil remate.