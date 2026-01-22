Sheinbaum envía al Congreso iniciativa para acuñar monedas conmemorativas del Mundial 2026

La Presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa para acuñar tres monedas conmemorativas del Mundial de Futbol 2026, torneo que México albergará por tercera ocasión junto a Estados Unidos y Canadá.

El plan establece una moneda de oro de 25 pesos, una de plata de 10 pesos y una bimetálica de 20 pesos. Las piezas de oro y plata tendrán fines numismáticos y culturales, con el escudo nacional en el anverso y un diseño alusivo al Mundial en el reverso, que definirá el Banco de México.

Características de las monedas

- Oro (25 pesos): circular, 23 mm de diámetro, pureza mínima de 0.999 y un cuarto de onza troy.

- Plata (10 pesos): circular, 40 mm de diámetro, pureza mínima de 0.999 y una onza troy de plata pura. Su valor de canje se ajustará al precio internacional del metal.

- Bimetálica (20 pesos): dodecagonal, con elementos de seguridad como imagen latente, microtexto y la marca de la Casa de Moneda de México.

El Banco de México tendrá 90 días para definir los diseños, y la acuñación podría iniciar un mes después. Según Hacienda y la Casa de Moneda, la iniciativa no representará impacto presupuestario.

El Ejecutivo destacó que estas monedas servirán como un vehículo de difusión cultural y de reconocimiento internacional para México, en el marco de un Mundial que volverá a colocar al país en el centro del futbol global.