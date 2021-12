MÉXICO._ El sinaloense Javier “Chuletita” Orozco, quien despuntara en Cruz Azul a inicios de la década pasada, protagonizó una bronca en el futbol guatemalteco en el partido de Cuartos de Final entre Xelajú, su club, y Municipal.

Cuando corría el minuto 79, el Municipal decidió hacer un cambio, pero el que iba a salir, Pedro Altán, buscó hacer tiempo, lo cual hizo desesperar a Orozco, quien llegó a apresurarlo.

El mexicano acabó por empujar a Altán, quien enseguida se tiró al césped cual clavadista, lo que originó la molestia de todos los jugadores del Muncipal, quienes se fueron sobre él.

El técnico Irving Rubirosa, ex jugador del Atlante, se quedó así con un jugador menos cuando su equipo necesitaba al menos un tanto más para lograr el pase a Semifinales, algo que al Final no pudo ocurrir, ya que el global quedó 1-1, lo cual benefició al Municipal por su mejor posición en la tabla. Orozco no había participado en el partido de Ida por una lesión, por lo que su reaparición fue contraproducente para su equipo.