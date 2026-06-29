Sinaloense Luis Romo lidera Top de mejores mediocampistas del Mundial

Pero las buenas noticias no solo se han dado con el rendimiento colectivo, también en el plano individual, como lo es en el caso del futbolista de las Chivas , el sinaloense Luis Romo, quien de acuerdo a una estadística revelada, es el mejor mediocampista del certamen en una categoría de gran impacto.

La Selección Mexicana ha tenido una primera fase de la Copa del Mundo 2026 de ensueño, luego de que realizara la etapa de grupos de manera perfecto, con sendas victorias ante Sudáfrica , Corea del Sur y Chequia , que lo posicionan como uno de los mejores representativos del torneo.

A pesar de que Javier Aguirre no lo consideró en el cuadro titular para el encuentro de la inauguración de la Copa del Mundo ante Sudáfrica y no tuvo minutos, las cosas cambiaron y para los próximos dos encuentros saltó como titular y colaboró directamente en anotaciones, con goles o asistencias.

De acuerdo a datos compartidos por el Observatorio de Futbol del CIES, Luis Romo se ubica en el primer lugar de duelos por tierra ganados por cada 90 minutos de juego, con una calificación de 7.65.

Este registro sitúa al jugador mexicano por encima de mediocampistas de gran renombre internacional como el ecuatoriano Pedro Vite, los brasileños Bruno Guimarães y Casemiro, o la sensación marroquí Ayyoub Bouaddi.

De igual manera, Luis Romo también ha aportado en el plano ofensivo, pues anotó el gol de la victoria frente a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara y dio una asistencia a Mateo Chávez en el triunfo contra la Chequia.