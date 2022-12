Cuatro fueron los jugadores sinaloenses que fueron convocados por la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar, pero solo dos de ellos tuvieron acción.

El equipo de Gerardo Martino fue eliminado en la fase de grupos tras no alcanzarle su victoria del miércoles 2-1 ante Arabia Saudita, consumándose un fracaso que no se veía desde Argentina 1978, y a su vez no dio oportunidad a que otro sinaloense más pudiera tener minutos en Qatar.