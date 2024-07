TOLUCA._ El portero de los Diablos Rojos del Toluca , Tiago Volpi , había sido elegido como el tirador oficial de penales en los últimos torneos, pero para el Apertura 2024 se le informó que ya no podrá tirar desde los once pasos.

“Es una decisión que ya se ha tomado, quién va a patear, no lo sé, pero no soy yo y el míster ya ha hablado conmigo y me ha dicho que va a ser otro jugador el que va a patear”, dijo Volpi en zona mixta tras el triunfo ante Mazatlán FC el miércoles.

Desde su llegada a Toluca en 2022, el brasileño fue el tirador oficial de penales, convirtiendo 12 anotaciones en 3 torneos.

(Con información de XEU Deportes)