La contratación del argentino comenzó a cocinarse desde antes de que terminara el Apertura 2023 pues durante la Liguilla ya se oían los rumores sobre la llegada de uno de los mejores futbolistas del torneo al llamado ‘más campeón de Nuevo León’.

“Me representó mucho (etapa con Santos), porque me brindó una regularidad que no había tenido en mi carrera, una estabilidad emocional muy importante... Hoy me toca irme por el pago de la cláusula de rescisión y afrontar un nuevo reto. Agradecerle a la afición que siempre estuvo con nosotros en los buenos momentos y en los que más la necesitamos. Desearle lo mejor al Club de acá en adelante, la verdad que se lo merece”, compartió el mediocampista.

Con la incorporación de Brunetta, Tigres sigue teniendo un gran equipo pues en la parte ofensiva contará con el histórico André-Pierre Gignac, Nicolás Ibáñez, Ozziel Herrera, Diego Lainez, Sebastián Córdova, Marcelo Flores Fernando Gorriarán y, ahora, Juan Brunetta.