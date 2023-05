SAN NICOLÁS DE LOS GARZA._ Chivas aguantó los intensos embates de Tigres UANL , que no pudo abrir el cerrojo rojiblanco y empató sin goles en la final de ida del Clausura 2023 de la Liga MX .

Esta vez no apareció Sebastián Córdova, rompió así su racha de cinco partidos de Liguilla anotando de forma consecutiva y un André-Pierre Gignac que ya luce irreconocible, pues el gol simplemente no se le da, desperdiciando opciones claras, por lo que salió de cambio al 68’, molesto porque no estaba acostumbrado a ser cambio, pero su baja de juego lo amerita.

De arranque, los felinos tuvieron las opciones más claras a través de nadie menos que su goleador: André-Pierre Gignac. El delantero francés estuvo cerca de abrir el marcador en un par de ocasiones.

La primera al minuto 19 cuando un mal despeje de Antonio Briseño le dejó la pelota servida al atacante galo, remató incómodo y mandó el balón por un costado.