MAZATLÁN._ A dos días de haber disputado su último encuentro en el torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX, Mazatlán FC y el director técnico Tomás Boy cortaron vínculos.

Mediante un comunicado por parte del club, se explica que ambas partes no “empataron la visión económica”, por lo que se determinó que el experimentado entrenador no siguiera más al frente.

De igual manera, Mauricio Lanz, director general de Mazatlán FC, dio la noticia del cese a través de una transmisión en vivo en las redes sociales del club que Boy no seguirá al mando del equipo.

“Les quiero comentar que me reuní con Tomás Boy para platicar la renovación de contrato la cual no se pudo dar porque no llegamos a un acuerdo económico y derivado de esto la decisión es que no seguirá con nosotros. Le quiero agradecer a Tomás y su cuerpo técnico porque se comprometieron con el proyecto, se la rifaron, les deseamos lo mejor”.