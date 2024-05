Javier Aguirre , técnico mexicano del Mallorca , aseguró este domingo, tras ganar 1-2 al Getafe en su último partido como entrenador del conjunto bermellón, que aunque no tiene ni idea de dónde va a ir en el futuro, trabajo no le va a faltar.

“Me insisten que siga. Me canso muchísimo. No es fácil. Vas perdiendo energía, te cuesta moverte, te vas haciendo mayor, te duelen cosas, no estás de repente de humor. Hay que ver. No tengo ni idea de dónde ir ahora mismo. Nos han llamado personas y trabajo no me va a faltar”.

Aguirre, continuó con su explicación sobre sus sentimientos tras las celebraciones de sus jugadores: “Nunca me había aplaudido ningún jugador en una despedida. Creo que fue natural y eso es lo que es esta plantilla. Es una gran familia. En el abrazo decíamos ‘vamos familia, vamos familia’. Es difícil usar esas palabras, porque hay soledad, somos hombres rudos, aguantamos rajadas...”, comentó.