VIDEO: Cristiano Ronaldo tira celular de aficionado de Everton al salir de un partido

Cristiano volvió este sábado a la alineación del United, tras perderse el último encuentro por enfermedad, pero no pudo contribuir a que su equipo sacase nada positivo de Liverpool.

Según Sky Sports, el United ha abierto una investigación para aclarar lo sucedido.

Por su parte, “El Comandante” ha ofrecido disculpas por su comportamiento, ofreciendo al aficionado la oportunidad de invitarlo a un partido en el Old Trafford, estadio del Manchester United.

“Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como los que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el futbol. Me gustaría disculparme por mi incidente y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad”, escribió el jugador portugués en una publicación en su cuenta de Instagram.