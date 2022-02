“¡Baja, Aguirre, por las buenas! Mañana voy a venir, misma hora y vamos a ser más”, advirtió uno de los protestantes. Esto se dio durante la noche árabe, luego de que el plantel regiomontano entrenó a partir de las 18:00 horas locales.

La tensión aumentó pues el personal de seguridad resultaba insuficiente para dispersar a los quejosos, que interrumpieron hasta en un par de ocasiones el paso del autobús de Rayados.

‘¡Bájate, culero!’, ‘¡huevos es lo que les falta, cabrones!’, fueron algunos de los improperios que lanzaron los aficionados de Monterrey, mostrando su inconformidad.

También en redes sociales se hicieron sentir, pues uno de los protestantes reiteró que no tuvieron acceso al diálogo con jugadores y cuerpo técnico.

“Aguirre, no quisiste hablar por las buenas y escucharnos, así como el día que llegaste mencionaste que escucharías a la gente, pero... no fue así. Directivos, DT’s y jugadores van y vienen, pero la afición estará aquí siempre. Arriba el Monterrey y no a los que les vale madre el club”.