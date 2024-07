Tras la derrota sufrida por Mazatlán FC ante New England la noche del sábado por 1-0, el técnico cañonero Víctor Manuel Vucetich mostró su descontento por no obtener los resultados deseados, además de señalar que el equipo no estuvo concentrado después de recibir el gol del rival.

“Siempre tratamos de cubrir los espacios y atacar por las bandas, tuvimos equivocaciones y tuvimos una reacción tibia, más después de que nos hicieran el gol y eso nos causó que nos llevamos una derrota”, comentó el estratega.