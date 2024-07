El debut oficial de Víctor Manuel Vucetich al frente de Mazatlán FC no comenzó de la mejor manera, ya que los Cañoneros cayeron de último minuto ante Cruz Azul en un partido que tenían dominado y con superioridad numérica por la expulsión de rival; una situación que dejó incómodo al experimentado director técnico.

‘Vuce’ se dijo desconcertado por la forma en que Mazatlán dejó ir el partido en los momentos finales del encuentro, así como de los errores que cometieron y permitieron que la Máquina pudiera llevarse los primeros tres puntos del campeonato.

“Me quedo pensando principalmente en que pudimos ganar el encuentro; generamos varios desdobles o contragolpes con lo que pudimos haber ganado, y creo que el partido fue de dos partes, la primera donde ellos controlan y la segunda donde nosotros somos los que controlamos el partido, pero desgraciadamente hay un error en la marcación y viene el gol del muchacho de ellos”, expresó el DT..

El entrenador de los morados fue cuestionado por las ocasiones que los delanteros no aprovecharon aún teniendo superioridad en campo, a lo que respondió que la plantilla aún se encuentra en proceso de adaptación al esquema de trabajo con el que llegó al club.

“La injusticia no es si terminamos con un hombre de más o no, si no ver cuáles son las opciones que vas creando para poder ganar un encuentro; venir y hacer la presentación con Cruz Azul acá, y saber que estamos en un proceso de conocimiento del plantel, que dentro de todo hizo un buen trabajo el equipo y aún buscamos las alternativas para mejorar”; señaló Vucetich.

Asimismo, Vucetich no escondió su sentir por perder de esta forma el partido, ya que a su parecer habían encontrado la forma para contrarrestar el juego de Cruz Azul y quitarse la presión que ejercía el estadio.

“Desde luego que te quedas con ese mal sabor de boca porque ya habíamos superado esa fase inicial, habíamos contrarrestado al Cruz Azul y nos aproximamos al gol; también se hicieron cambios más ofensivos, sin embargo, en una jugada fortuita viene esa anotación que nos deja un sabor amargo. Los partidos siempre son aciertos y errores, hoy cometimos algunos desaciertos pero el menos importante fue donde se capitaliza”, agregó.