“Como jugador profesional participé en diferentes campamentos de verano, clínicas a niños y demás. Creo que eso lo he venido haciendo desde el 2007 en Culiacán, en Navolato, principalmente en el Instituto Chapultepec de Culiacán.

“Hace dos años (2022) que inicié con esa escuelita, precisamente para devolverle a esos niños experiencias, conocimientos que he adquirido en toda mi carrera. Tratar de brindarles una mejor calidad de vida, abrirles su panorama, que puedan estudiar, y que, como en mi caso, puedan obtener una beca”.

“Entonces el convivir con niños que les gusta el básquetbol, el poderles impartir un poquito de lo que uno aprendió durante tantos años, siento que siempre es gratificante, aunque en ese momento no estaba tal cual ser coach, pienso que fue dejándome huella”.

“Ya me tocó mi primer Día del Maestro (2002), el que te llevaran el chocolatito, la paletita, te felicitaran y todo eso, pues fue una nueva experiencia y todo ese tipo de detalles te motiva a ser un buen ejemplo”.

Su hijo Nicolás lo acompaña a los entrenamientos por las tardes.

Verdugo Yamaguchi cree que el Día del Maestro se asemeja a fechas especiales.

“Creo que se asemeja a un Día del Padre, a un Día de la Madre, la típica frase que nos dicen nuestros padres que cuando seas padre y tengas a tus hijos vas a saber, entonces eso mismo pasa con los maestros, a veces no dimensionamos la responsabilidad que tiene ser maestro o educador, sino hasta ahora que me ha tocado estar de este lado, me ha ayudado a valorar mucho el trabajo de cada uno de ellos que tuve a lo largo de mi carrera.