En su segunda prueba, en barra paralela, no le fue muy bien y no terminó entre los primeros tres lugares al finalizar con 11.066, pero logró recuperarse en salto de caballo, donde nuevamente impuso su experiencia, logrando 13.166 de puntuación.

AÚN NO ME LA CREO: AARÓN IBARRA OSUNA

El sinaloense Aarón Ibarra Osuna fue uno de los máximos ganadores de medallas de oro en la rama varonil de la Gimnasia Artística en los Juegos Nacionales Conade al sumar cuatro (All Around, manos libres, barras paralelas y salto de caballo), pero admitió que no esperaba ganar tantas preseas, ya que el año pasado había tenido una lesión.