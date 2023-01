En un desayuno en el COM, agradeció a todos a quienes la acompañaron y respaldaron a lo largo de su carrera, lo que le permitió alcanzar los más altos reconocimientos en los clavados de altura. Destacó el apoyo incondicional que en todo momento le brindó en todo momento el Comité Olímpico Mexicano, la Casa de los Campeones.

“No hay mejor lugar que el COM, que es la Casa de los Campeones, para realizar esta ceremonia ya que este honorable centro olímpico me vio crecer y me formó como atleta de alto rendimiento”, dijo en el acto, Adriana Jiménez, quien estuvo acompañada de amigos y familiares.

“Este es el mejor panorama que se me puede presentar, he estado a 20 metros de altura en locaciones naturales extraordinarios, pero verlos aquí frente a mí en esta ocasión, es algo muy significativo y no únicamente por concluir esta etapa tan maravillosa como competidora, sino por compartir con todos ustedes el descubrimiento excepcional de iniciar nuevos retos y objetivos”, expuso en su mensaje.

La presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Marijose Alcalá, destacó la carrera de la ahora ex clavadista.

“Tú tienes una condición formidable, has estudiado, sabes trabajar, sabes hacer alianzas, pero también eres una mujer firme en tus decisiones. El camino que te espera es maravilloso y todos los que están aquí te van a seguir arropando, y el Comité Olímpico siempre estará contigo”.

En su mensaje, Alcalá Izguerra resaltó la importancia de apoyar a todos los deportistas incondicionalmente, porque de ello depende en mucho el éxito.

“Todos los que estamos aquí, le construimos un camino a los atletas, a todos nos toca una parte de responsabilidad, cuando estamos del lado de ser atletas y cuando estamos del lado de ser quienes nos toca tomar las direcciones en favor de los atletas. Quienes dan el máximo esfuerzo, quienes sacrifican su vida, quienes tienen que llegar temprano, quienes son disciplinados, son los atletas. Ellos son los que merecen y deben de tener siempre nuestro agradecimiento y apoyo: siempre tenemos que arroparlos”.

En la ceremonia estuvieron presentes familia, amigos y compañeros olímpicos como Fernando Platas, Jesús Mena y Carlos Mercenario.

Adriana Jiménez, quien seguirá cerca del deporte como parte del Comité Técnico de World Aquatics, concluyó:

“Mi sueños seguirán siendo de altura, porque el límite es el cielo y el deporte mi más grade motivación”.

(Con información de COM)