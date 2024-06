LOS MOCHIS._ Luego de la eliminación de Pioneros de Los Mochis a manos de Astros de Jalisco la pasada semana, el jugador nacional Gabriel Vázquez Mejía, se dijo agradecido por el crecimiento y la entrega de la afición del norte de Sinaloa, que en todo momento, y hasta el final, apoyó a su equipo durante su participación en la temporada 2024 del Cibacopa.

“Agradecerles mucho, la verdad; este es mi tercer año y el crecimiento que se ha dado desde el primer año que llegué, hasta este año es impresionante; ha crecido demasiado la afición, y esperamos que siga creciendo el próximo año y, sobre todo, que siga creciendo el proyecto, para tener un mejor equipo la próxima temporada”, expresó.

Sobre la serie disputada ante el campeón vigente del circuito, el jugador tijuanense manifestó lo complicado que fue enfrentarse a tantas lesiones en el equipo.

“Fue muy difícil. Lamentablemente terminamos la temporada en último lugar, y logramos pasar a los play offs, que era lo importante, pero creo yo que nos tocó un rival muy fuerte, y las lesiones nos afectaron mucho al final de la serie; la gente se pudo dar cuenta de que ya nada más éramos casi cinco jugadores y poca rotación de mexicanos, entonces creo que eso nos afectó, ya que Astros juega con mucha banca y un róster más amplio que el de nosotros”, detalló.

A pesar los momentos amargos, Vázquez vivió grandes actuaciones en juegos relevantes, logrando hacerse de un lugar importante en el equipo dirigido por Derrick Alston.

“Si, pues creo que por una parte me ayudaron esas lesiones y, -como dices-, tuve que salir, hacer mi trabajo, y lo hice bien; traté de dar lo mejor de mí, dí todo lo que tenía, la verdad el jueves no aguantaba: ando enfermo, tengo lesiones, pero tenía que estar en la cancha, representando, y terminando temporada. Luchamos hasta el final y, lamentablemente, el resultado no fue favorable”, destacó.

A pesar de la eliminación del representativo mochitense, Gabriel Vázquez ha recibido buenas nuevas, pues ha sido convocado a la pre-selección nacional, rumbo al torneo preolímpico en San Juan, Puerto Rico, a desarrollarse del 2 al 7 de julio próximos, por lo que la preparación no se detiene, y sólo tendrá unos días de descanso antes de realizar el viaje a la concentración del equipo.