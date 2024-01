CULIACÁN._ Román Carvajal Morales logró avanzar a la siguiente ronda, al culminar en primer lugar en los 400 metros con vallas con un tiempo de 57.14 segundos, y segundo lugar en los 400 metros, con un registro de 51.41 segundos.

De esta manera, Carvajal Morales logró su objetivo, que era calificar a la fase Estatal de los Nacionales Conade 2024.

“Al final afecta mucho el estado anímico de las personas, pero el correr y el deporte en general, sirve mucho a las personas como método de desahogo, muchas veces, siento que sí impulso mucho ese aspecto (para ganar)”, expresó Carvajal Morales.

“(Estos logros) se los dedico a mis abuelos que se acaban de ir, sé que me están apoyando donde quiera que estén”.

De los resultados, admitió que le dolieron mucho las piernas, y no llegó tan rápido, a la meta, como hubiera querido.

“Duele mucho las piernas, no pude llegar a la meta tan rápido como quisiera, al final, no nos dieron las piernas, pero me sentí bien, estamos trabajando para mejorar”, resaltó el corredor, quien buscará seguir avanzando en las fases venideras para buscar una medalla en los Nacionales Conade 2024.

Culiacán domina el atletismo en la Zona IV

Con un total de 186 medallas, de las cuales 81 fueron de oro, Culiacán dominó el Atletismo de la Zona IV, alistándose para la fase Estatal, que se desarrollará el 17 y 18 de febrero en la pista de atletismo del Centro de Alto Rendimiento del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte.

Entre los más destacados por los de la capital sinaloense fueron Sebastián Quintero, al obtener dos primeros lugares. El primero en Salto de Longitud con 6.53 metros y el otro en Triple Salto con 13.34 metros, en la categoría Sub 20 Varonil.

También en la Sub 20 Varonil, Rafael Núñez logró dos medallas de oro, una en Impulso de Bala (6 kilos) con 12.35 metros, y la otra en Lanzamiento de Disco (1.75 kilos) con 37.97 metros.

Jesús Félix no quiso quedarse atrás y ganó los 100 metros con un tiempo de 11.38 segundos, así como los 200 metros con 22.65 segundos.

Quienes también destacaron por Culiacán fueron Arisai Salcedo, al ganar oro en Salto de Longitud con 4.32 metros, y plata en Triple Salto con 99.93 metros, en la Sub 23; Ilse Castillo también logró dos preseas. Una de oro en los 400 metros con 1:00.20 segundos, y plata en los 200 metros con 26.62 segundos.

Otra que destacó, pero en la Sub 18 fue Camila Araiza, al obtener los primeros lugares en Salto de Longitud, con 4.83 metros, y en Triple Salto con 10.24 metros.

En segundo lugar, como delegación, finalizó Navolato, con 13 de oro, 8 de plata y 6 de bronce para un total de 27. De los más destacados fue Juan Manuel Aguirre al ganar los 800 metros con 2:00.55 segundos y los 1500 metros con 4:18.81 segundos, en la Sub 18.

Luis Emilio Espinoza también aportó dos medallas de oro para Navolato, al ser el mejor en los 800 metros en la Sub 20, con un registro de 2:00.47 segundos, y en los 1500 metros con 4:17.88 segundos.

En tercer lugar, terminó Guasave con 41 medallas, 10 de ellas doradas; en cuarto Ahome con 9 de oro y un total de 22 preseas, y en quinto finalizó Elota con 23 medallas, de las cuales 9 fueron de primer lugar.

Medallero

Delegación Oro Plata Bronce Totales

Culiacán 81 60 45 186

Navolato 13 8 6 27

Guasave 10 16 15 41

Ahome 9 10 3 22

Elota 9 8 6 23

Mazatlán 8 8 6 22

Sinaloa 0 1 1 2

El Fuerte 0 0 2 2

Choix 0 0 1 1