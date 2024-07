En una jornada repleta de lluvias, el murciano volvió a afrontar un partido de curvas. Alcaraz necesitó atravesar el desempate en un primer set que pasó del control al riesgo, pasando del 5-2 al 5-6, hasta encontrar el ritmo en dos últimas mangas inmensas, donde tomó un control amplio de la situación. Carlos firmó su mejor despliegue del torneo desde que logró la ventaja en el marcador, completando el segundo y el tercer set sin encarar una sola pelota de quiebre.

“Estoy muy contento con mi actuación”, dijo Alcaraz con el triunfo ya asegurado. “Creo que el primer set ha sido la clave. Él ha sacado para ganar la manga, le he quebrado y después he jugado un gran tiebreak. He competido a un gran nivel en el segundo y en el tercer set, y me siento muy contento por ello”.