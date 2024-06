Si Alcaraz o Sinner pretenden sumar su segunda corona de Grand Slam del curso deberían superar en la última ronda al número 2, Novak Djokovic , si el serbio consigue llegar al partido por el título. Antes en primera ronda se encontrará con el checo procedente de la previa Vit Kopriva, para medir sus sensaciones en el All England Club.

De llegar a la segunda semana en Wimbledon, en cuarta ronda podrían aparecer raquetas como las de Holger Rune o Karen Khachanov, cabezas de serie No. 15 y No. 21, respectivamente. El cruce esperado en cuartos de final iría con el No. 7 Hubert Hurkacz y en semifinales con el número 4 Alexander Zverev.

El alemán se estrenará ante el español Roberto Carballés Baena. El primer favorito que podría aparecer en su camino sería el local Jack Draper y en cuarta ronda su enfrentamiento hipotético sería el estadounidense Taylor Fritz.

Ya en cuartos de final podría jugar ante el cabeza de serie número 6 Andrey Rublev, aunque también por ese sector del cuadro está Stefanos Tsitsipas.

Está todo preparado para que 128 jugadores peleen una edición más por el título en Londres, del 1 al 14 de julio.

(Con información de ATP)