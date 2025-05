“Estoy muy contento de la manera en la que he empezado el partido, sabiendo cómo fue en Indian Wells, que fue muy difícil para mí lidiar con los nervios”, reconoció Alcaraz. “Creo que hoy lo he afrontado de otra manera, de lo cual estoy muy orgulloso”.

“Sobre todo, el juego que he hecho, con muchísima confianza durante todo el partido, jugando con los golpes y con las cosas que me gusta jugar, sin darle mucha importancia al resultado que es lo que más me preocupaba”, añadió sobre el análisis del encuentro.

De esta forma, Alcaraz no sólo mira a los ojos a su coach, sino que se incorpora a un grupo selecto de españoles que dejaron su huella en esta categoría.

La tierra batida del Foro Itálico reunió en el Campo Centrale a los dos mejores jugadores de la temporada según la PIF ATP Race to Turin. Y la balanza se decantó del lado del No. 1 del año, tal y como había ocurrido tres de las cinco veces anteriores que dictaba el Lexus ATP Head2Head (ahora 4-2 para el español).