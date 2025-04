“Ha pasado bastante tiempo”, aseguró Alcaraz. “He tenido que ser paciente y creer que este momento iba a volver. En ocasiones la gente no es paciente, desea que llegue a la final en cada torneo. Me alegra darles la oportunidad de volver a verme en una final”.

La celebración de Carlos tuvo un eco especial en la historia del tenis español, donde su figura sigue consolidándose a una velocidad de vértigo. Alcaraz consiguió igualar este sábado a David Ferrer como segundo jugador de La Armada con más finales individuales (7) en torneos ATP Masters 1000, solamente por detrás del registro establecido por Rafael Nadal (53) en la categoría dorada del ATP Tour.

“Creo que he hecho un buen tenis desde el primer punto”, añadió el murciano. “He intentado aprovechar las oportunidades que me dio en el partido. Ha salvado muchos puntos de rotura y match points, pero estoy muy contento conmigo mismo. Lo más importante es que me estoy sintiendo bien físicamente”.

En una temporada europea de arcilla donde parte como jugador a batir, el vigente campeón de Roland Garros intentará añadir la prestigiosa copa de Montecarlo a su fabuloso palmarés. Alcaraz disputará la final ante el italiano Lorenzo Musetti que derrotó al australiano Alex de Miñaur por 1-6, 6-4 y 7-6. El reto le colocará ante la responsabilidad del favoritismo, un peso que ha sostenido con solidez desde los primeros pasos de su carrera.